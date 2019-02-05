Torbalı’da esnafı bezdiren hırsızlığa kameralı çözüm

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sık yaşanan hırsızlıklar olaylarından bunalan Atatürk Sanayi Sitesi esnafı, Torbalı Belediyesi tarafından kurulan kameralı güvenlik sistemleri sayesinde rahat bir nefes aldı. Sanayinin, 22 noktaya takılan 32 kamerayla sürekli izleneceği ifade edildi.

Torbalı Belediyesi, hırsızlık olayları yüzünden sık sık mağdur olan sanayi esnafının sorununa kamera sistemi ile çözüm buldu. Hırsızlar, son yon yıllarda sanayi sitesindeki dükkanlara girip iş makinelerini ve değerli eşyaları çalıyordu. Torbalı Belediyesi, esnafın bu sıkıntısına çözüm amacıyla Atatürk Sanayi Sitesi'nin giriş ve çıkışları dahil birçok noktasına kamera yerleştirdi. İlk etapta 22 ayrı noktaya konuşlandırılan 32 kamera, tüm sanayi sitesini kayıt altına almaya başladı. Kamera sayısının zaman içinde arttırılması planlanırken, esnaf Torbalı Belediyesi tarafından takılan güvenlik kameraları sayesinde bölgenin en büyük sorununun ortadan kalktığını dile getirdi. Şimdilik meslek yüksekokulunun güvenliği tarafından takip edilen sistemin, Torbalı Emniyet Müdürlüğü ile yapılacak olan protokolün ardından emniyete devredileceği ifade edildi. Sanayi sitesi içine yerleştirilen kameralar sayesinde asayiş olaylarında azalma olacağını kaydeden esnaf, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Takılan kameraların kısa süre içinde aktif hale geldiğini, hırsızlık olaylarında büyük bir azalma yaşandığını kaydeden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Kurduğumuz kameralı güvenlik ağı sanayi esnafımıza hayırlı olsun. Esnafımızdan gelen talep üzerine asayiş olaylarını çözmek adına böyle bir çalışma başlattık. Uzun süren keşif çalışmalarının ardından ilk etapta güvenlik kameralarının hangi noktalara takılacağı kararlaştırıldı. Akabinde tüm giriş ve çıkışlar ile önemli noktalara kameralar yerleştirildi. Gece gündüz HD kalitesinde görüntü aldığımız kameralar kayıt yapmaya başladı. Sanayide yaşanan hırsızlık olaylarında bu sistem sayesinde büyük bir düşüş yaşanacak. Esnafımız rahat bir nefes alacak. Kamera sayımızı ihtiyaca göre arttıracağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA