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  3. Torbalı'da fabrikada kazan patladı: 1 ölü, 3 yaralı (3)

Torbalı'da fabrikada kazan patladı: 1 ölü, 3 yaralı (3)

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada yaşanan iş kazasında ağır yaralanan mühendis Aziz Yıldız, doktorların müdahalesine...

Torbalı'da fabrikada kazan patladı: 1 ölü, 3 yaralı (3)

ÖLENLERİN SAYISI 2'YE ÇIKTI

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada yaşanan iş kazasında ağır yaralanan mühendis Aziz Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın yaşamını yitirmesi ile birlikte ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Tedavileri süren diğer 2 işçinin ise durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

DHA

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