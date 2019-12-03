Torbalı’da herkesin ilgisini çeken özel sergi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kurslarda resim eğitimi alan özel öğrencilerin çizdiği resimler, "Armoni Uyum Sergisi Özel Ressamlar" adı altındaki bir sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Torbalı Belediyesi, Engelliler Günü kapsamında çok özel bir sergiye imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kurslarda resim eğitimi alan öğrencilerin çizdiği resimler için bir sergi açıldı. "Armoni Uyum Sergisi Özel Ressamlar" adı altındaki sergi, sanatseverlerin ilgisini çekti. Sergi açılışında, engelli kursiyerlerde mini bir konser verdi.

Belediye Kültür Merkezinde açılan sergide, 6 yaşından 35 yaşına kadar engelli bireylerin çizdiği resimler yer alırken, sergilenen sulu boya, akrilik ve guaj boya ile yapılan bu özel resimler, sanatın engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu, çalışma sayısının artırılacağını ifade ederek, "Torbalı bizim için çok önemli. Torbalı Belediyesi ile başka çalışmalar da yapıyoruz. Bugünkü etkinlikte bunun bir parçası. Bizi ağırladıkları için onlara çok teşekkür ederiz. Daha çok çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.

Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin de, "Aslında önce bizim farkındalığa ihtiyacımız var. Bunu bugün fark ettim. Bugün değil her gün sizin olsun. Bundan sonra daire başkanımızla birlikte çalışmalarımızı artıracağız. Artık bu arkadaşlarımız kültür merkezimizin bir parçası olacak" ifadelerine yer verdi.

Açılışına ayrıca Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Akkın'ın da katıldığı sergi, 16 Aralık 2019 tarihine kadar açık olacak.

Kaynak: İHA