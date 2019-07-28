Torbalı'da orman yangını

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda yangın çıktı, Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Torbalı'nın kırsal Düverlik- Helvacı- Taşkesik mahalleri arasında, saat 16.00 sıralarında, ormanlık alanda yangını çıktı. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlıktaki yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin komşu Bayındır ilçesi Arıkbaşı Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi. Helikopterler, Arıkbaşı Göleti'nden aldıkları suyu yaptıkları sortilerle yanan alana boşaltırken, sarp arazi nedeniyle karadan müdahalede güçlük yaşandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları sürüyor.

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DHA