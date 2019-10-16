Torbalı’daki heykellere bakım

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan heykeller, belediyenin çalışmaları kapsamında bakıma alınırken, heykeltıraşlar tarafından elden geçirilen heykeller ilk günkü halini aldı.

Torbalı ilçesinde bulunan heykeller için Torbalı Belediyesi, bakım ve yenileme çalışmaları başlattı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk etapta Atatürk Meydanında bulunan heykel ve başka bir noktadaki Şehitlik Anıtı heykeltıraşlar tarafından elden geçirildi. Zamanla aşınan yüzey ve dış etkenlerden kaynaklı hasarlar da, yapılan çalışmalarla giderildi. Yapılan çalışmalar sonucunda heykeller ilk günü halini alırken, çalışmalar vatandaşların takdirini kazandı.

Milli değerlere Torbalı Belediyesi olarak değer verdiklerini ifade eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, "Bugün bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleşen heykeller ilk günkü hale geldi. Periyodik bakımları geciktirmeyerek değerlerimizin itibarsızlaştırılmasını engelleyeceğiz. Vatandaşlarımıza da kentimizi güzelleştiren, tarihimizi simgeleyen heykel ve büstleri koruyarak gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA