Torben Rhein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torben Rhein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Torben Rhein kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Torben Rhein ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Torben Rhein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torben Rhein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Torben Rhein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Torben Rhein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Torben Rhein 12 Ocak 2003 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Torben Bjarne Rhein şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Torben Rhein Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dirk Hebel yapmaktadır. Torben Rhein, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Torben Rhein'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Torben Rheinboyu ve yaşı kaç

Torben Rhein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Torben Rhein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Torben Rhein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Torben Rhein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Bayern U19

1 Ocak 2021 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2022 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2023 yılında FC Bayern II

Torben Rhein kimdir

Torben Rhein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Torben Rhein şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Stern Marienfelde 1912 (-2009), Hertha BSC (2009-2017), FC Bayern München (2017-2020)

Torben Rhein Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Torben Rhein nereli

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