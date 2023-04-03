Torbjorn Espevik Oddenes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torbjorn Espevik Oddenes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Torbjorn Espevik Oddenes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Torbjorn Espevik Oddenes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.