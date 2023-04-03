Torbjorn Espevik Oddenes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torbjorn Espevik Oddenes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Torbjorn Espevik Oddenes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Torbjorn Espevik Oddenes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Torbjorn Espevik Oddenes 27 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Torbjørn Espevik Oddenes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Torbjorn Espevik Oddenes Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Haugesund II futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund II takımına 18 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Torbjorn Espevik Oddenes'nin FK Haugesund II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Torbjorn Espevik Oddenes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Torbjorn Espevik Oddenes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2017 yılında Djerv 1919
17 Haziran 2019 yılında Vard II
18 Şubat 2020 yılında FK Haugesund II
Torbjorn Espevik Oddenes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Torbjorn Espevik Oddenes şuan FK Haugesund II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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