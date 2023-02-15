Torbjorn Heggem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torbjorn Heggem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Torbjorn Heggem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Torbjorn Heggem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Torbjorn Heggem 12 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Torbjørn Lysaker Heggem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Torbjorn Heggem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Torbjorn Heggem, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Torbjorn Heggem'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Torbjorn Heggem Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Torbjorn Heggem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Torbjorn Heggem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Torbjorn Heggem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2018 yılında Rosenborg

31 Ocak 2019 yılında Ranheim IL

31 Aralık 2020 yılında Rosenborg

26 Ocak 2021 yılında Sandnes Ulf

8 Ocak 2023 yılında Brommapojkarna

Torbjorn Heggem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Torbjorn Heggem şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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