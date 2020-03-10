Töre cinayetine kurban giden Safiye'nin davasında karar çıktı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Safiye Karakaş'ın (28), eşinin yeğeni Abdullah Karakaş tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdullah Karakaş'ı "Tasarlayarak ve töre saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl hapis ve 2 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Bozyaka semti 3099 Sokak'ta, 10 Mayıs 2017'de meydana gelen olayda, Diyarbakır'da sorun yaşadığı eşini terk edip, İzmir'e gelen 6 çocuk annesi Safiye Karakaş, eşinin yeğeni Abdullah Karakaş ile sokakta karşılaştı. Abdullah Karakaş, yengesi Safiye Karakoç'u tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Abdullah Karakaş hakkında, "Tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme', "Ruhsatsız silah bulundurma'; suç ortağı olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklardan, ölen kadının akrabaları Mehmet K. ve Hüseyin K. hakkında "Azmettirme', Ünal K. ve Sadiye B. hakkında ise "Yardım etme" suçlamalarıyla dava açıldı.

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah ve Mehmet K., tutuksuz Hüseyin K. ve taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi katıldı. Sanık Sadiye B. ile Ünal K. duruşmaya katılmadı.

'ÖZÜR DİLERİM, PİŞMANIM'

Duruşmada müşteki avukatları tüm sanıkların indirim almadan cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları ise olayın tasarlama ve töre cinayeti olmadığını savundu. Tutuklu sanık Mehmet K. savunmasında olayla bağlantısı olmadığını iddia ederek, "Haberim olsaydı Abdullah'ın gelmesini engellerdim. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki olayla alakam yok" diye konuştu.

Tutuklu sanık Abdullah Karakaş ise özür dileyerek, "Pişmanım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASIYLA CEZALANDIRILDI

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından firari sanık Sadiye B.'nin dosyasının ayrılmasına, tutuklu sanık Abdullah Karakaş'ın Safiye Karakaş'ı "Tasarlayarak ve töre saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl hapis cezası ve 2 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanık Hüseyin K.'nin beraatini, Mehmet K.'nin "Tasarlayarak ve töre saikiyle adam öldürme suçuna azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını, sanık Ünal K.'nin "Tasarlayarak ve töre saikiyle adam öldürme suçuna yardım etme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, suça yardım sıfatıyla katıldığı gerekçesiyle cezanın 18 yıla düşürülmesini kararlaştırdı.

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Kaynak: DHA