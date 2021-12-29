Toreador ne demek, TDK'ya göre Toreador kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Toreador ne demek? Toreador TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi toreador kelimesi. Peki toreador ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre toreador nedir, toreador kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TOREADOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Toreador kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Toreador kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre toreador kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boğa güreşçisi

- Arenada boğa güreşine katılan herkes

