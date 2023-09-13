Tören: “Temizlik timlerimiz gece-gündüz yoğun mesai harcıyor”

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, temiz bir şehir için ekiplerin 7 gün 24 saat çalışma yürüttüklerini söyledi.

Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanan fındık hasat sezonu yoğunluğunun ardından başlayan yeni eğitim öğretim yılını da dikkate alarak şehrin tamamında yoğun bir çalışma başlattı. Altınordu Belediyesi tarafından, 92 mahallede yaklaşık 4 bin konteynerinin yanı sıra şehir merkezinin çeşitli noktalarına kurulan temassız direk tipi çöp kovaları ile her gün düzenli olarak evsel atıklar toplanıyor. Çöp konteynerlerinin tamamı 3 adet özel dezenfeksiyon aracı ile basınçlı su ve dezenfektanlar kullanılarak periyodik olarak temizleniyor.

Ekipler gündüz çalışmaları ile bulvar, cadde ve sokakların yıkama ve süpürme araçları ile temizlenmesi, park bahçe ve yeşil alanların bakımı temizliği, okulların ve ibadethanelerin detaylı temizliği, pazar yerlerinin temizliği, molozların kaldırılması, yabani otların biçilmesi gibi çeşitli hizmetleri detaylı bir çalışma ile aksatmadan yerine getiriyor. Gece vardiyasında ise gündüz yoğunluk yaşanan hastaneler başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanları özel solüsyonlar ile yıkanıp temizlenerek yeni güne hazır hale getiriliyor. Ekipler ayrıca, "sıfır atık projesi" çerçevesinde geri dönüştürülebilir atıkların toplanarak, ekonomiye geri kazandırılması yönünde de çalışmalar sürdürüyor.

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Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, temiz bir şehir için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Hemşerilerimize ve şehrimize gelen misafirlerimize sokakları, caddeleri ve meydanları pırıl pırıl bir Altınordu sunmak bizim en temel görevimiz. Ekiplerimizin çalışmaları temiz şehir Altınordu iddiamızın en büyük dayanağıdır. Mesai arkadaşlarımıza, emekçilerimize özverileri ve gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)