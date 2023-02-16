Torge Paetow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torge Paetow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Torge Paetow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Torge Paetow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Torge Paetow 14 Ağu 1995 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Torge Paetow Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMG GmbH yapmaktadır. Torge Paetow, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Torge Paetow'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Torge Paetow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Torge Paetow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Torge Paetow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Torge Paetow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Holst. Kiel U17

1 Temmuz 2012 yılında Holst. Kiel U19

1 Temmuz 2014 yılında ETSV Weiche

1 Temmuz 2016 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2017 yılında SC Weiche 08

1 Temmuz 2022 yılında SC Verl

Torge Paetow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Torge Paetow şuan SC Verl takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TSV Garding, TSV Hattstedt, FC Angeln 02 (-2011), Holstein Kiel (2011-2014)

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