Torino - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İTALYA: Serie A - 13. Maç Günü kapsamında Torino - Inter maçı oynanacak. Spor severler ise Torino - Inter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Torino - Inter karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 13. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki Torino - Inter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...
Torino - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Torino - Inter, İtalya Serie A maçı 23 11 2019 günü Bein Sports 3, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45
İtalya Serie A maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.
Torino ile Inter arasındaki İtalya Serie A Maçı Torino Olimpiyat Stadyumu, Torino'da oynanacak.
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