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Torino - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İTALYA: Serie A - 13. Maç Günü kapsamında Torino - Inter maçı oynanacak. Spor severler ise Torino - Inter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Torino - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Torino - Inter karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 13. Maç Günü ekranlarda olacak. 

Peki Torino - Inter maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

Torino - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Torino - Inter, İtalya Serie A maçı 23 11 2019 günü Bein Sports 3, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45

Torino - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

Torino - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Torino ile Inter arasındaki İtalya Serie A  Maçı Torino Olimpiyat Stadyumu, Torino'da oynanacak.

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