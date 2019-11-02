Torino Juventus maçı hangi kanalda | Torino Juventus maçı canlı izleme linki

İki takım Torino Juventus karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 11. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Torino Juventus maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Torino Juventus maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Torino Juventus maçı hangi kanalda

Torino - Juventus, İtalya Serie A maçı 02 11 2019 günü Bein Sports 3, CBC Sport, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45

Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Torino Juventus maçı canlı izleme linki

Torino ile Juventus arasındaki İtalya Serie A maçı, Bein Sports 3 , CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.

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İtalya Serie A Maçı Torino Olimpiyat Stadyumu, Torino'da oynanacak.