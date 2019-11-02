Torino Juventus maçı hangi kanalda | Torino Juventus maçı canlı izleme linki
İTALYA: Serie A - 11. Maç Günü kapsamında Torino Juventus maçı oynanacak. Spor severler ise Torino Juventus maçı hangi kanalda merak etmekte. Peki Torino Juventus maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...
İki takım Torino Juventus karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 11. Maç Günü ekranlarda olacak.
Kullanıcılar Torino Juventus maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Torino Juventus maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...
Torino Juventus maçı hangi kanalda
Torino - Juventus, İtalya Serie A maçı 02 11 2019 günü Bein Sports 3, CBC Sport, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:45
Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
Torino Juventus maçı canlı izleme linki
Torino ile Juventus arasındaki İtalya Serie A maçı, Bein Sports 3 , CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.
İtalya Serie A Maçı Torino Olimpiyat Stadyumu, Torino'da oynanacak.
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