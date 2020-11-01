Torino - Lazio maçı CANLI İZLE

İtalya Serie A'da Torino ile Lazio karşı karşıya geliyor. Vedat Muriqi'nin transfer olduktan sonra ilk kez ilk 11'de başlayacağı mücadele, Türk futbolseverler tarafından da merakla takip ediliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Torino - Lazio maçı canlı izle başlığıyla aramalar yapıyor. İşte Torino - Lazio maçını canlı izleme bilgileri...

İLK 11'LER

#Torino XI Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyaco, Rodríguez; Meité, Rincón, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti

#Lazio XI Reina; Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic-Savic, Parolo, Pereira, Fares; Correa, Muriqi

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