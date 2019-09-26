İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Torino Milan maçı hangi kanalda | Torino Milan maçı canlı izleme linki

Torino Milan maçı hangi kanalda | Torino Milan maçı canlı izleme linki

İTALYA: Serie A - 5. Maç Günü kapsamında Torino Milan maçı oynanacak. Spor severler ise Torino Milan maçı hangi kanalda merak etmekte. Peki Torino Milan maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Torino Milan maçı hangi kanalda | Torino Milan maçı canlı izleme linki

İki takım Torino Milan maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 5. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Torino Milan maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Torino Milan var mı? İşte cevabı...

Torino Milan maçı hangi kanalda

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Torino ile Milan karşı karşıya gelecek.

Torino Milan maçı hangi kanalda | Torino Milan maçı canlı izleme linki

Torino - Milan, İtalya Serie A maçı 26 09 2019 günü Bein Sports 3, CBC Sport, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:00

Torino Milan maçı hangi kanalda | Torino Milan maçı canlı izleme linki

Torino Milan maçı canlı izleme linki

Torino 26 Eylül Perşembe (bugün) günü evinde Milan'ı konuk edecek.

Torino Milan maçı hangi kanalda | Torino Milan maçı canlı izleme linki

TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi futbolseverler beIN SPORTS HD 3 ekranlarından naklen izleyebilir. 

Torino Milan maçı hangi kanalda | Torino Milan maçı canlı izleme linki

İtalya Serie A  Maçı Torino Olimpiyat Stadyumu, Torino'da oynanacak.

Torino Milan maçı hangi kanalda | Torino Milan maçı canlı izleme linki

Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT