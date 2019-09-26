Torino Milan maçı hangi kanalda | Torino Milan maçı canlı izleme linki İTALYA: Serie A - 5. Maç Günü kapsamında Torino Milan maçı oynanacak. Spor severler ise Torino Milan maçı hangi kanalda merak etmekte. Peki Torino Milan maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

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İki takım Torino Milan maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan İTALYA: Serie A - 5. Maç Günü ekranlarda olacak. Kullanıcılar Torino Milan maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Torino Milan var mı? İşte cevabı... Torino Milan maçı hangi kanalda İtalya Serie A'nın 5. haftasında Torino ile Milan karşı karşıya gelecek. Torino - Milan, İtalya Serie A maçı 26 09 2019 günü Bein Sports 3, CBC Sport, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:00 Torino Milan maçı canlı izleme linki Torino 26 Eylül Perşembe (bugün) günü evinde Milan'ı konuk edecek. TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi futbolseverler beIN SPORTS HD 3 ekranlarından naklen izleyebilir. İtalya Serie A Maçı Torino Olimpiyat Stadyumu, Torino'da oynanacak. Etiketler : Torino, Milan, maçı hangi kanalda, Canlı izle



