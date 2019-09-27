Torino Milan maçı özet izle | Torino Milan maç özeti
İTALYA: Serie A - 5. Maç Günü kapsamında Torino Milan maçı oynandı. Spor severler ise Torino Milan maçı özet izle merak etmekte. İşte Torino Milan maç özeti...
İki takım Torino Milan karşı karşıya geldi. Yapılan İTALYA: Serie A - 5. Maç Günü ise ekranlardaydı.
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Torino Milan maçı özet izle
Torino Milan maç özeti
İtalya Serie A'da 5. hafta karşılaşmasında Torino sahasında AC Milan'ı 2-1 mağlup etti.
Milan 18. dakikada Krzysztof Piatek'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Torino 66 ve 72'de Andrea Belotti'nin golleriyle maçı çevirdi ve 3 puanı kazandı.
Milano ekibinde 72'de Pepe Reina takımını 10 kişi bıraktı.
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