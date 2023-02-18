Torles Knoll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torles Knoll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Torles Knoll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Torles Knoll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Torles Knoll 13 Eylül 1997 tarihinde Dieburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Törles Tim Knöll şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Torles Knoll Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Torles Knoll, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Torles Knoll'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Torles Knoll Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nr.nueve/

http://www.facebook.com/torles.knoll

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Torles Knoll Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Torles Knoll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Torles Knoll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Torles Knoll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Darmstadt Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Frankfurt Alt.

1 Temmuz 2012 yılında FSV Frankf. U17

1 Temmuz 2013 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2014 yılında Mainz 05 U19

1 Temmuz 2016 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2018 yılında Nürnberg

22 Ağu 2019 yılında Wehen Wiesbaden

30 Haziran 2020 yılında Nürnberg

11 Ağu 2020 yılında Slaven Belupo

29 Ağu 2021 yılında Türkgücü Münch.

1 Temmuz 2022 yılında K. Offenbach

30 Ocak 2023 yılında NK Vukovar 1991

Torles Knoll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Torles Knoll şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Torles Knoll Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TV Semd, GSV Gundernhausen (-2006), SV Darmstadt 98 (2006-2010), Eintracht Frankfurt (2010-2012), FSV Frankfurt (2012-2013), 1.FSV Mainz 05 (2013-2016)

Almanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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