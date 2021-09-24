Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tornacı Maaşları, ve İş İlanları

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) görev tanımı nedir, Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) ne iş yapar, Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) Tanımı;

Torna tezgâhına bağlanan ve kendi ekseni etrafında döndürülen çeşitli şekil ve özellikteki metal ve alaşım türü malzemelerden iş parçalarını teknik resim, kroki veya numuneye göre istenilen biçim ve ölçülere getirmek için, danışarak gerekli ayar ve kumandaları yapan ve talimatlara uygun kesici takım kullanarak işleyen kişidir. Bu işlemler sırasında, işlemlere ve işlenecek parçanın özelliklerine uygun kesici takımların seçilmesi, gerekli ayarların danışarak yapılması, parçaların verilen toleranslar içinde işlenerek talimatlarda belirtilen ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun hale getirilmesi, makinelerin ve tezgâhların zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesi esastır. İş parçasının ölçülerinin alet ve mastarlarla doğru şekilde ölçülmesi ve spesifikasyonlara veya teknik resme uygunluğunun kontrol edilmesi, tezgâhın işe hazırlanması, gerektiğinde takımların bilenmesi, basit tornalama işlemleri sırasında gerekli gözlem ve kontrollerin yapılarak uygunsuzlukların giderilmesi ve işlem görmüş olan parçaların uygun şekilde temizlenerek istiflenmesi, tornacının mesleki yetkinliğini gerektirir.

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) Maaşları

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) maaşı ortalama aylık 5.060 - TL’dir. En düşük Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)İş İlanları İçin Tıklayın

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az ilkokul mezunu olunması gerekiyor.

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) Ne İş Yapar?

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan alanını düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) İş öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

g) Kesici takımları hazırlamak

h) İşlenecek parçaları hazırlamak

i) Ölçme aletlerini kontrol etmek

j) Tezgâh, takım ve iş parçasını üretime hazır hale getirmek

k) Torna tezgâhını hazırlamak

l) Takımları tezgâha bağlamak

m) İş parçasını tezgâha bağlamak

o) Tezgâhı çalıştırmak, durdurmak

p) İş parçasını işlemek

q) Tornalama işlemlerini gerçekleştirmek

r) Kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

s) Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak

t) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılma vb. görev ve işlemleri yerine getirir



Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) mesleğinin meslek kodu 7223.96 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) maaşlarına ek sizlerde Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?