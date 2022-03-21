Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik) görev tanımı nedir, Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik) ne iş yapar, Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik) Tanımı;

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Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik) Maaşları

Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.64

Meslek Adı :

Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çark ve şablon tornasında serbest el ile farklı şekil ve yapıdaki çamur, alçı ve seramik gibi formları şekillendirerek basit dekorlar yapabilen, şekillendirme, kurutma, rötuş, astarlama ve bisküvi pişirimi teknik bilgisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tornada Form Şekillendirme Teknisyeni (Seramik); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Şekillendirilecek form ve modelleri belirlemek,

c) Çamurları üretim için hazırlamak,

d) Çark tornası ile araç ve gereçleri üretim için hazırlamak,

e) Farklı ölçü ve biçimlerdeki formları çark tornasında şekillendirmek,

f) Dip alma ve ayak çıkartma işlemlerini yapmak,

g) Formlar üzerine çeşitli dekorlar uygulamak,

h) Şablon tornayı üretime hazırlamak,

i) İç ve dış sıvama yöntemleri ile form şekillendirmek, j) Yarı mamulleri rötuşlayarak astarlamak,

k) Bisküvi pişirimi yapmak,

l) Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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