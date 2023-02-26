Tornike Akhvlediani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Akhvlediani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tornike Akhvlediani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tornike Akhvlediani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tornike Akhvlediani 24 Temmuz 1999 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თორნიკე ახვლედიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tornike Akhvlediani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Free Football yapmaktadır. Tornike Akhvlediani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tornike Akhvlediani'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tornike Akhvlediani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tornike Akhvlediani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tornike Akhvlediani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tornike Akhvlediani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Leganés U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Zestaponi

31 Ocak 2020 yılında Dinamo Tbilisi

6 Ağustos 2021 yılında Torpedo Kutaisi

Tornike Akhvlediani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tornike Akhvlediani şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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