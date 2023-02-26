Tornike Bzekalava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Bzekalava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tornike Bzekalava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tornike Bzekalava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tornike Bzekalava 19 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tornike Bzekalava Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Tornike Bzekalava'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tornike Bzekalava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tornike Bzekalava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tornike Bzekalava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tornike Bzekalava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2022 yılında WIT Georgia

Tornike Bzekalava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tornike Bzekalava şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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