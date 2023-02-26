Tornike Dundua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Dundua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tornike Dundua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tornike Dundua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tornike Dundua 1 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თორნიკე დუნდუა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tornike Dundua Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tornike Dundua, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tornike Dundua'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tornike Dundua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tornike Dundua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tornike Dundua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tornike Dundua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Gagra Acad.

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo Academy

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

1 Eylül 2022 yılında FC Telavi

1 Ocak 2023 yılında Dinamo II

Tornike Dundua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tornike Dundua şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Tornike Dundua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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