Tornike Dzotsenidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Dzotsenidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tornike Dzotsenidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tornike Dzotsenidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tornike Dzotsenidze 7 Kasım 1999 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თორნიკე ძოწენიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tornike Dzotsenidze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini All Star Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tornike Dzotsenidze'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tornike Dzotsenidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tornike Dzotsenidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tornike Dzotsenidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tornike Dzotsenidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Kasım 2018 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2019 yılında FC Telavi

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2022 yılında FC Dila

Tornike Dzotsenidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tornike Dzotsenidze şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Tornike Dzotsenidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U20 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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