Tornike Gaprindashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Gaprindashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tornike Gaprindashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tornike Gaprindashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tornike Gaprindashvili 20 Temmuz 1997 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თორნიკე გაფრინდაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tornike Gaprindashvili Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tornike Gaprindashvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tornike Gaprindashvili'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tornike Gaprindashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tornike Gaprindashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tornike Gaprindashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tornike Gaprindashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Gagra

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Batumi

17 Temmuz 2022 yılında Zaglebie Lubin

Tornike Gaprindashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tornike Gaprindashvili şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Tornike Gaprindashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla 31 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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