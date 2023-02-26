Tornike Jangidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Jangidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tornike Jangidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tornike Jangidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tornike Jangidze 8 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თორნიკე ჯანგიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tornike Jangidze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tornike Jangidze'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tornike Jangidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tornike Jangidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tornike Jangidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tornike Jangidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Sioni Bolnisi

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Academy

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

Tornike Jangidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tornike Jangidze şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Tornike Jangidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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