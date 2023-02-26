Tornike Kirkitadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Kirkitadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tornike Kirkitadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tornike Kirkitadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tornike Kirkitadze 23 Temmuz 1996 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თორნიკე კირკიტაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tornike Kirkitadze Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Business Consulting yapmaktadır. Tornike Kirkitadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tornike Kirkitadze'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tornike Kirkitadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tornike Kirkitadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tornike Kirkitadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tornike Kirkitadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Chikhura

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Academy

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2017 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2017 yılında Rustavi

1 Ocak 2019 yılında FC Locomotive

5 Ocak 2022 yılında Dinamo Tbilisi

Tornike Kirkitadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tornike Kirkitadze şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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