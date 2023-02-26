Tornike Kurtanidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Kurtanidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tornike Kurtanidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tornike Kurtanidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tornike Kurtanidze 1 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თორნიკე კურტანიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tornike Kurtanidze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tornike Kurtanidze'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tornike Kurtanidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tornike Kurtanidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tornike Kurtanidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tornike Kurtanidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında FC Merani

1 Mart 2019 yılında WIT Georgia II

1 Şubat 2020 yılında Tatran Presov

1 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında FC Merani

1 Ocak 2022 yılında FC Locomotive

Tornike Kurtanidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tornike Kurtanidze şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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