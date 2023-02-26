Tornike Megrelishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Megrelishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tornike Megrelishvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tornike Megrelishvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tornike Megrelishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Megrelishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tornike Megrelishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Megrelishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tornike Megrelishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tornike Megrelishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tornike Megrelishvili 8 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur.  Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თორნიკე მეგრელიშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tornike Megrelishvili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tornike Megrelishvili'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tornike Megrelishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tornike Megrelishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Tornike Megrelishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tornike Megrelishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Saburtalo II

1 Ocak 2019 yılında Saburtalo

Tornike Megrelishvili kimdir

Tornike Megrelishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tornike Megrelishvili şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Tornike Megrelishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Tornike Megrelishvili nereli

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