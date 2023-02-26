Tornike Morchiladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Morchiladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tornike Morchiladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tornike Morchiladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tornike Morchiladze 10 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თორნიკე მორჩილაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tornike Morchiladze Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tornike Morchiladze, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tornike Morchiladze'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tornike Morchiladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tornike Morchiladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tornike Morchiladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tornike Morchiladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

Tornike Morchiladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tornike Morchiladze şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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