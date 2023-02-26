Tornike Muzashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Muzashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tornike Muzashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tornike Muzashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tornike Muzashvili 25 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თორნიკე მუზაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tornike Muzashvili Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sioni Bolnisi futbol takımında oynamaktadır. Sioni Bolnisi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tornike Muzashvili'nin Sioni Bolnisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tornike Muzashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tornike Muzashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tornike Muzashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tornike Muzashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Locomotive II

1 Ocak 2018 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2022 yılında Merani Martvili

1 Temmuz 2022 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2023 yılında Sioni Bolnisi

Tornike Muzashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tornike Muzashvili şuan Sioni Bolnisi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Tornike Muzashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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