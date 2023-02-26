Tornike Shekiladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Shekiladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tornike Shekiladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tornike Shekiladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tornike Shekiladze 1 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da Tornike shekiladze şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tornike Shekiladze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tornike Shekiladze'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tornike Shekiladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tornike Shekiladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tornike Shekiladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tornike Shekiladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında WIT Georgia II

1 Ocak 2021 yılında WIT Georgia

Tornike Shekiladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tornike Shekiladze şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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