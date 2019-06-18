Toros, Karşıyaka ile prensipte anlaştı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da şu ana kadar geleceği belirsiz olan Teknik Direktör Mesut Toros, yönetimle prensipte anlaşma sağladığını söyledi. Kendisine 1'inci Lig'den de gelen teklifler olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Biz yönetimle mutabakata vardık ancak kesin durum cuma günü belli olacak. Ben burada çok mutluyum, Karşıyaka'da huzurluyum. Güzel işlere imza attık. Ayın tempoyla, aynı hırsla daha çok çalışarak Karşıyaka'ya en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Karşıyaka'da asla hedef bitmez" dedi.

Başkan Vekili Gökhan Şensan'la 1 haftadır Almanya'da gurbetçi futbolcularla ve aileleriyle görüştüklerini anlatan Toros, "Daha önce Almanya'da Karşıyaka için özel seçmeler yapılmıştı. Tekrar biz de bu oyuncuları gözleme fırsatı bulduk. Köln, Düsseldorf ve Mönchengladbach'ta 14-17 yaş arası oyuncuları izledik. Almanya'daki Türk oyuncular önemli çıkış yakaladı. Bu milli takıma olumlu yansıdı. Çok yetenekli gençler var. Erken keşfetmek bizim için büyük artı olacak. Hem oyuncular hem de aileleri Karşıyaka için oldukça istekli davrandı" diye konuştu.

DHA