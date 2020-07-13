Toros Üniversitesi’nde ’15 Temmuz Kahramanları Anma Sergisi’

Toros Üniversitesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları kapsamında, "15 Temmuz Kahramanları Anma Sergisi" düzenlendi.

Bahçelievler Kampüsü Rektörlük binasında gerçekleştirilen sergiye, Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek ve Genel Sekreter Reşit Aşkın'ın yanı sıra daire başkanları, akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı.

Programda konuyan Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, "15 Temmuz gecesi ülkemize, milletimize, demokrasimize ve cumhuriyetimize karşı FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi, her yaştan vatandaşımızın ve güvenlik güçlerimizin büyük fedakarlıkları sonucu engellenmiştir. Milletin silahlarını, tanklarını, uçaklarını büyük Türk milletinin üzerine doğrultularak kanlı bir darbe girişiminde bulunmak isteyenler, sokaklarda ve meydanlarda ölümü göze alan halkımızın ve şerefli güvenlik güçlerimizin cesareti karşısında başarısız olmuşlardır" dedi.

15 Temmuz'da milletin tüm fertleriyle tek yürek olarak milli iradesini hainlere karşı savunduğunu vurgulayan Korkmazyürek, "Tankların önüne dikilen, meydanları dolduran halkımız, demokrasinin kesintiye uğramaması ve hür iradesine sahip çıkma isteği ile demokrasi zaferi kazanmıştır. Darbe hevesiyle harekete geçen ihanet çeteleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet güçlerinin kahramanca mücadelesi neticesinde ülkemiz büyük bir felaketin eşiğinden dönmüştür. Her zaferin ardında fedakârlık, azim ve cesaret vardır. 251 vatandaşımızın şehit, 2 bin 196 vatandaşımızın gazi olduğu ve Ömer Halis Demir gibi şerefli Türk askerleri sayesinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'miz kazanılmıştır. Demokrasi zaferimiz, milli birlik ve beraberlik ile milletimizin direnişi, devletimizin mücadelesi, FETÖ'nün gerçek yüzü ve hain darbe girişiminin engellenmesi programımızın çerçevesini oluşturmaktadır" diye konuştu.

Korkmazyürek, bu kapsamda pandemi dönemi göz önüne alınarak fotoğraf sergisi, belgesel sunumu ve konferansın, dijital ortamda gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Sergi hafta boyunca Bahçelievler Kampüsü'nde ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: İHA