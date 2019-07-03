Toros Üniversitesi’nde uygulamalı eğitim öğrencileri işsiz bırakmıyor

Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, uygulamalı eğitimin önemine vurgu yaparak, "İntörn uygulamasıyla çok iyi sonuçlar alıyoruz. Artık öğrencilerimiz teklif beğenmemeye başlıyor, daha iyi tekliflerin peşinden koşuyorlar. İntörn ile giden bütün öğrencilerimiz işe yerleşiyor" dedi.

Korkmazyürek, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı beklentileri, üniversitede olan yenilikler ve tercih yapmak isteyen öğrencilerle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Geçen ay mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini belirten Korkmazyürek, 29 bölümden yaklaşık bin öğrenciyi mezun ettiklerini söyledi. Yeni dönemde de bin 200 civarında bir öğrencinin kayıt yaptırmasını beklediklerini söyleyen Korkmazyürek, "Bu dönem 2 yıllık 4, birde 4 yıllık bölüm ekledik. Bunlarla beraber üniversitemiz biraz daha büyüyor. Tabi bu kontrollü bir büyüme oluyor. Özellikle bazı bölümlerde uygulamalı eğitim, yani "intörn" uygulaması yapıyoruz. İntörn uygulaması tıp fakültelerinin çok uzun zamandır yaptığı, aslında uygulamalı öğrencilik kavramıdır. Öğrenciler son yarı dönemlerini ders alarak değil, kendi belirledikleri ya da üniversite aracılığıyla belirlenen bir şirkette fiili çalışarak geçirmektedirler. Biz buna ilk olarak mühendislik bölümleriyle başladık, şimdi iktisadi, idari ve sosyal bilimler ile sağlık yönetimi yüksek okulu bölümlerine de bu uygulamayı yaygınlaştırdık. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. 4 ay boyunca bir öğrenciyi çalıştıran, onun yeteneklerini, iş azmini, becerilerini ve kuruma yapacağı katkıyı gören işletme sahipleri, dönem sonunda tamam "teşekkür ederiz" demekten ziyade iş teklifinde bulunuyorlar. İlk yıllarda giden bütün öğrenciler iş teklifi alıyorlar, halen alıyorlar ama bazıları artık teklif beğenmemeye başladı, daha iyi tekliflerin peşinden koşuyorlar. Dolayısıyla intörn ile giden bütün öğrencilerimiz işe yerleşiyor. Bu çok güzel birşey" diye konuştu.

Öğrencilerin intörn uygulamasını sadece Mersin'deki şirketlerde değil, kent dışındaki, hatta yurt dışındaki şirketlerde de yaptıklarına dikkat çeken Korkmazyürek, "Geçen sene 3 öğrencimiz yurt dışında intörn uygulamasına katıldı ve 3'ü de orada kaldı. Bu sene de 5 öğrenci gitti, onların da hepsi çalıştıkları yerde kaldı. Bu bizim için çok önemli. İntörnlük aynı zamanda öğrencilerin iş görüşmelerinde karşısına çıkabilecek en önemli sorunu çözüyor. Bu sorunda tecrübe sorunu. Artık öğrenciler yeni mezun oldum dese de bunu uygulamalı olarak tamamladığı için tecrübe kazanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler mutlaka tercih yapsınlar"

Öğrencilerin kesinlikle tercih yapmasını isteyen Korkmazyürek, "Yani "istediğim bölüm çıkmadı, ben bu puanla istediğim bölüme giremem" deyip tercih yapmaktan vazgeçmesinler. Tabi buda bir tercihtir ama bir sene bekleyip, tekrar sınava girenlerin sadece yüzde 5'i hedefine ulaşabiliyor. Yani yüzde 95 yine benzer sonuçlarla karşılaşıyor ve 1 yıl kaybetmiş oluyorlar. Bu nedenle öğrencilere muhakkak tercih yapmalarını tavsiye ediyorum. Bazen burada ailenin de baskısı olabiliyor. Ailenin bu baskıyı yönetebilmesi lazım, mümkün olduğunca tercihlerinde öğrenciye baskı yapmaması, öğrencinin arzusuna ve en önemlisi yeteneklerine, isteğine uyumlu tercihler yapmasına izin vermeleri gerekiyor. Ailelere önemli bir rol düşüyor. Biz tercih döneminde öğrencilerimize çeşitli hizmetler sunacağız. Üniversitemizin istedikleri birimlerine müracaat edebilirler. Zaten web sitemize girdiklerinde "aday öğrenci" bağlantısına tıkladıklarında akıllarına gelebilecek her sorunun cevabı vardır. Telefonla ulaşabilirler, buraya gelerek bilgi alabilir, üniversitemizi gezebilirler" şeklinde konuştu.

Okullarının bursluluk oranlarının çok yüksek olduğunu kaydeden Korkmazyürek, şöyle devam etti; "Bizde 3 öğrenciden biri tam burslu okur. Başarı bursu vardır. Kayıt döneminde bazı indirimler yapmaktayız. Tabi bursluluk önemli ama üniversite sadece burs sağlayan, sağladığı bursla anlam kazanan bir yer değildir. Üniversite öğrenciye bir meslek kazandırıyor ama biz misyonumuz itibarıyla kendimizi o şekilde kısıtlamıyoruz. Burada öğrencilere aynı zamanda 40'a yakın öğrenci kulübüyle kendilerini sosyal, kültürel ve sportif anlamda geliştirmek, hayallerinin peşinden koşmak ve kendi hem iş yaşamına hem toplum yaşamına en iyi şekilde hazırlama imkanlarına sahiptir. Çünkü artık sadece diploma yetmiyor, iş verenler başka konuları da soruyorlar. Bu tür faaliyetlere katılan öğrencilerin, sorun çözme, takım çalışması ve iletişim becerileri yükseliyor. Birde öğrencinin mesleki gelişimine ve görev yapacağı endüstriye güçlü bir şekilde hazırlama anlamında derslerin yanında bizim kuluçka merkezlerimiz var. Kuluçka merkezlerinde hocaların nezaretinde öğrencilerimizin fikirleri orada çalışılıp, projeye dönüştürülüyor. Birde tabi birçok üniversite de olduğu gibi bizde de yurt dışı eğitim fırsatları vardır. Bunlar hem dönem öğrenimi görme hem de staj yapabilme imkanlarıdır."

Kaynak: İHA