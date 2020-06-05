Toroslar Belediyesi’nden LGS’ye katılacak öğrencilere online seminer

Toroslar Belediyesi, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler için online platformda, "sınav kaygısı" konulu seminer düzenliyor.

Toroslar Belediyesi Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin alanında uzman psikologları tarafından verilen seminerin online platformdaki ilk durağı, Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortakolu öğrencileri oldu. Öğrencilerle bir araya gelen psikologlar, sınav kaygısını nasıl atlatacakları üzerine görüştü.

Korona virüs önlemleri kapsamında 20 Haziran'da sınava katılacak öğrencilerin, motivasyonlarının arttırılması ve sınav kaygılarının en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen seminerlerin online platformdaki ikinci durağı ise Hüseyin Güvercin Ortaokulu olacak.

"Öğrencilerimizin her an yanındayız"

LGS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Çocuklarımız, bizim göz bebeğimiz. Onlara daha güzel bir gelecek sunmak için çalışıyoruz" dedi. Covid-19 ile mücadele sürecinin kolay olmadığını belirten Yılmaz, "Ülke olarak önemli bir dönemden geçiyoruz. Öğrencilerimiz, geleceklerini şekillendirecek bir sınavla karşı karşıyalar. Motivasyona en çok ihtiyaç duydukları bu dönemde çocuklarımıza uzman psikologlarımız eşliğinde online destek vererek, sınav kaygısıyla başa çıkmanın yollarını anlatıyoruz. Çocuklarımızın kendilerini güçlü hissetmeleri başarıya giden yolda en büyük adımdır. Büyük bir özveri ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarı ile geçeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA