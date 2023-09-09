Toroslar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da üniversite öğrencilerinin eğitim sürecine verdiği desteği sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Toroslar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da üniversite öğrencilerinin eğitim sürecine verdiği desteği sürdürüyor. Belediye, eğitim yardımını bu yıl rekor düzeyde artırdı.

Toroslar Belediye Meclisi'nin, Eylül ayı Toplantısı 2'nci birleşiminin gündeminde yer alan üniversite öğrencilerine verilecek olan eğitim yardımı oy birliğiyle kabul edildi. Toroslar Belediyesi, üniversiteyi kazanan lisans öğrencilerine 5 bin 500 TL, önlisans öğrencilerine ise 2 bin 750 TL yardım yapacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üniversiteyi kazanan tüm öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi. Yılmaz, "Bu bir bur burs değil, eğitim yardımıdır. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite kazanan dar gelirli çocuklarımıza bu yardımı yapıyoruz. 2 yıllık üniversite kazanan öğrencilerimize 2 bin 750 lira, 4 yıllık üniversite kazananlara da 5 bin 500 lira vereceğiz. Üniversiteyi kazanan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz; okuyacaklar, öğrenecekler, yetişecekler ilçelerine, şehirlerine, ülkelerine, milletine ve devletine hizmet edecekler inşallah. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ÖSYM tarafından yapılan 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda açık öğretim fakülteleri hariç olmak üzere Türkiye'de yerleşik devlet üniversitelerinin bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC'de yerleşik vakıf üniversitelerinin bölümlerini tam burslu kazananlar bu yardımdan yararlanabilecek.

Ailesi Toroslar'da ikamet eden ve burs başvurusu şartlarını sağlayan öğrenciler, ilk yıl için ve bir defaya mahsus olmak üzere Toroslar Belediyesinin karşılıksız eğitim yardımı için başvuruda bulunabilecek. Başvuru süreci ise önümüzdeki günlerde belediyenin web sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Daha sonra gündemin diğer maddelerine geçildi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. maddesi hükümlerine göre, belediye sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına 2023 yılı için ayni yardım yapılmasına ilişkin alınan 2 Şubat 2023 tarih ve 13 sayılı meclis kararının revize edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Toroslar Belediyesi tarafından muhtarlara, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren verilen aylık 900 TL ayni yardım, 2 bin TL'ye yükseltildi. Başkan Yılmaz, "Muhtarlıklarımızın elektrik, su, internet, telefon ve akaryakıt gibi benzeri giderlerinin karşılanması amacıyla Toroslar Belediyesi olarak aylık 2 bin TL ayni yardımda bulunacağız. Tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen gündem maddelerinin de görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı, dilek ve temenniler ile son buldu.

Toroslar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

Toroslar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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