Toroslar EDAŞ’tan çocukların güvenliği için aydınlatma tesisi

Toroslar EDAŞ, çocukların güvenliği için Yüreğir Belediyesi ile birlikte Sarıçam Deresi kenarında aydınlatma tesisi kuracak.

Toroslar EDAŞ, faaliyet gösterdiği illerdeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla yerel yöneticilerle görüşmelerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı'nın, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e gerçekleştirdiği ziyarette, Yüreğir Belediyesi'nin 5 yıllık planları dahilinde ortaklaşa geliştirilebilecek projeler üzerinde duruldu. Konu başlıkları arasında özellikle çocukların güvenliği açısından aydınlatma tesisi ve elektrik dağıtım şebekesinin yer altına indirilmesi yer alıyor.

Hayata geçirilecek projeler konuşuldu

Ziyarette Yüreğir Belediyesi tarafından prestijli bir cadde olması için altyapı çalışmalarına başlanılacak Çiftlik Yolundaki elektrik dağıtım şebekesinin yeraltına alınması projesinin hayata geçirilmesi gündeme geldi. Yüreğir Belediyesinin önümüzdeki 5 yıl boyunca ilçede yapacağı çalışmalara paralel olarak ihtiyaç duyulan yerlerde elektrik dağıtım şebekesi çalışmalarının birlikte programlanmasına karar verilirken, Sarıçam Deresi kenarında Yüreğir çocuklarının güvenliğini gözeterek herhangi bir tehlikeye mahal vermemek adına Yüreğir Belediyesi ile birlikte Toroslar EDAŞ olarak yeni aydınlatma tesisinin yapımına başlanılmasına karar verildi.

Yüreğir Belediyesi'nden Toroslar EDAŞ'a tam destek

İlçede gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının ilçe halkının güvenli ve huzurlu yaşama konforları göz önünde bulundurularak gündeme getirildiği görüşmede, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir Toroslar EDAŞ'a hayata geçirecekleri projelerde yalnız olmadıklarını belirtirken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA