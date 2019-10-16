Toroslar EDAŞ’tan Yüreğir Belediyesine ziyaret

Toroslar EDAŞ, faaliyet gösterdiği illerdeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla yerel yöneticilerle görüşmelerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı'nın, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e gerçekleştirdiği ziyarette, Yüreğir Belediyesi'nin önümüzdeki 5 yıllık planları dahilinde ortaklaşa geliştirilebilecek projeler üzerinde duruldu. Görüşülen konular arasında aydınlatma tesisi yatırımları ve elektrik dağıtım şebekesinin yer altına indirilmesi yer alıyor.

Toroslar EDAŞ, sorumluluk bölgelerinden Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak ve yerel halkın refahı ile ilgili projelere destek olmak hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda şebeke yenileme ve iyileştirme yönündeki operasyonlar ve yatırım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Ziyarette Yüreğir Belediyesi tarafından prestijli bir cadde olması için altyapı çalışmalarına başlanılacak Çiftlik Yolundaki elektrik dağıtım şebekesinin yeraltına alınması projesinin hayata geçirilmesi gündeme geldi. Yüreğir Belediyesi'nin önümüzdeki 5 yıl boyunca ilçede yapacağı çalışmalara paralel olarak ihtiyaç duyulan yerlerde elektrik dağıtım şebekesi çalışmalarının birlikte programlanmasına karar verilirken, Sarıçam Deresi kenarında Yüreğir sakinlerinin güvenliğini gözeterek herhangi bir tehlikeye mahal vermemek adına Yüreğir Belediyesi ile birlikte Toroslar EDAŞ olarak yeni aydınlatma tesisinin yapımına başlanılmasına karar verildi.

İlçede gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının ilçe halkının güvenli ve huzurlu yaşama konforları göz önünde bulundurularak gündeme getirildiği görüşmede, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Toroslar EDAŞ'a hayata geçirecekleri projelerde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA