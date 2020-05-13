Toroslar’da berber ve kuaförler denetlendi

Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde bir süredir kapalı olan ve 11 Mayıs'tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına denetim yaptı.

Toroslar Belediyesi ekipleri, açıldıkları gün iş yerlerini dezenfekte ederken, bu kez de normalleşme sürecine göre belirlenen şartların yerine getirilmesi konusunda ilçedeki esnafı denetleyerek uygulamalar hakkında bilgilendirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre iş yerinin temizliği ve sterilizasyon işlemi başta olmak üzere, maske takılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, tek kullanımlık önlük ve havluların tercih edilmesi, randevu usulüne göre çalışılmasına ilişkin kuralları anlattı.

"Önceliğimiz Halkımızın Sağlığı"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da tekrar hizmete giren berber ve kuaförleri ziyaret ederek hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Yılmaz, "Vatandaşımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet alması amacıyla özverili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte esnafımızın kurallara uyması, vatandaşlarımızın sağlığını korumaları açısından oldukça önemli. Belediye olarak, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan ve İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeniden faaliyete geçen ilçemizdeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfeksiyon işlemini yaptık ve her işletmeye hijyen setimizi ulaştırdık. Dezenfeksiyon çalışmalarının ardından zabıta ekiplerimiz de bu işletmelerimizi denetleyerek kurallar hakkında bilgiler verdi. Esnafımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA