Toroslar’da ’Kadın Sağlığı Paneli’ düzenlendi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, 2'ncisi düzenlenen "Kadın Sağlığı Paneli" yoğun ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Toroslar’da ’Kadın Sağlığı Paneli’ düzenlendi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, 2'ncisi düzenlenen "Kadın Sağlığı Paneli" yoğun ilgi gördü.

Ev hanımlarının yanı sıra akademi ve iş dünyasında başarılarıyla dikkat çeken kadınların bir araya geldiği panelde, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm katılımcılara seslenerek güçlü kadın profilinin önemine vurgu yaptı. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleşen panele Başkan Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz, MHP Toroslar İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Temiz, Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri ve kadın mahalle muhtarları da katıldı.

Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Atıl Aktaş ile Fizyoterapist Aslı Kuzu Aktoprak'ın konuşmacı olduğu panelde, kadın hastalıkları kanserleri, kanser ve aşıların önemi, kadın hastalıkları ve tedavi şekilleri, pelvik taban rehabilitasyon, doğum öncesi ve sonrası egzersizler, nefes terapisi ve doğru postür ile gebelerde egzersizler ve rehabilitasyon konularına değinildi.

"Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum"

Güçlü toplum için güçlü aile gerektiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Güçlü aile için de kadının güçlü olması gerekir. Bu etkinliğimizi bu amaçla düzenledik. Burada bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Her türlü derdiniz ve sıkıntınızla ilgili bizlere ulaşabilirsiniz. Kadın Danışma Merkezimiz var. Uzman psikoloğumuz ve danışmanlık noktasında avukatımızla görüşebilirsiniz" dedi. Yılmaz; "Kadınlarımızın, erkeklerimizin, yaşlılarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın, engellilerimizin, her insanımızın her türlü sıkıntısı ve derdi bizi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü çağ bunu gerektiriyor. Zaman hızlı akıyor. Eskiden 10-20 kişi ile iletişim kurarken, şimdi bir paylaşım yapıyorsunuz sosyal medyada binlerce insan görebiliyor. Bu nedenle problemleri de hızlı tespit etmek, hızlı algılamak, hızlı çözüm bulmak hayatın gereği haline geldi. Biz de siz kıymetli hanımefendilerle bir araya gelmek, sıkıntılarımızı, dertlerimizi paylaşmak üzere bu etkinliği düzenledik" ifadelerini kullandı.

"Sizler, bizim başımızın tacısınız"

"Sizleri çok seviyoruz. Sizler, bizim başımızın tacısınız. Annemiz, ablamız, kız kardeşimizsiniz. İki kız çocuğu evlat sahibi olarak, bundan mutluluk duyuyorum. Bu etkinliğimizden mümkün olduğunca faydalanmanızı diliyorum" diyerek tüm katılımcılara seslenen Başkan Yılmaz, "Her zaman söyledik ve söylüyoruz. Güçlü ve medeni toplumlara baktığımızda organizasyon yeteneklerinin yüksek olduğunu, herkesin üzerine düşeni yaptığını görüyoruz. Organizasyonumuza katılan Op.Dr. Atıl Aktaş ile Fizyoterapist Aslı Kuzu Aktoprak'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, daha sonra Op. Dr. Atıl Aktaş ile Fizyoterapist Aslı Kuzu Aktoprak'a plaket takdim ederek teşekkür etti. Daha sonra panele geçildi. Tüm katılımcıların dikkatle dinlediği panelde konuşmacılar sinevizyon eşliğinde alanında uzman oldukları konuları anlattı. Sunumun sonunda, müzik eşliğinde egzersiz de yapıldı.

Toroslar’da ’Kadın Sağlığı Paneli’ düzenlendi

Toroslar’da ’Kadın Sağlığı Paneli’ düzenlendi

Toroslar’da ’Kadın Sağlığı Paneli’ düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Halk Sağlığı Haftası bando takımı eşliğinde kutlandı
Halk Sağlığı Haftası bando takımı eşliğinde kutlandı
Konya’da 14 yaşındaki çocuğun kamburu ameliyatla düzeltildi
Konya’da 14 yaşındaki çocuğun kamburu ameliyatla düzeltildi
Alzaymır’da erken tanı tedavinin etkinliğini artıyor
Alzaymır’da erken tanı tedavinin etkinliğini artıyor
Tatil sonrası okula uyum sürecine dikkat
Tatil sonrası okula uyum sürecine dikkat
Son Haberler
Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”
Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”
7 aylık hamile eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
7 aylık hamile eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Sıcak havayı gören oraya koştu
Sıcak havayı gören oraya koştu
İlkokul 4. sınıflarda da yazılı sınavlar kalktı
İlkokul 4. sınıflarda da yazılı sınavlar kalktı
Ağrı’ya müjde 193 doktorun ataması yapıldı
Ağrı’ya müjde 193 doktorun ataması yapıldı
Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kayseri’ye ‘doktor’ müjdesi
Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kayseri’ye ‘doktor’ müjdesi
Sağlık bakanlığı Uşak’a farklı branşlarda 57 hekim atayacak
Sağlık bakanlığı Uşak’a farklı branşlarda 57 hekim atayacak
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Sonunda Bu da Oldu! Bilim Dünyası Şokta! Artık Yapay Embriyo…
Sonunda Bu da Oldu! Bilim Dünyası Şokta! Artık Yapay Embriyo…
Yüzyılın Hastalığı Alzheimer! Alzheimer’a Karşı Bunları Denediniz Mi?
Yüzyılın Hastalığı Alzheimer! Alzheimer’a Karşı Bunları Denediniz Mi?
Covid – 19 Tedavisi Göz Rengini Değiştiriyor Mu? Tedavi Gören Bir Bebeğin Göz Rengi…
Covid – 19 Tedavisi Göz Rengini Değiştiriyor Mu? Tedavi Gören Bir Bebeğin Göz Rengi…
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!