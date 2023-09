Toroslar’da ’Kadın Sağlığı Paneli’ düzenlendi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, 2'ncisi düzenlenen "Kadın Sağlığı Paneli" yoğun ilgi gördü.

Ev hanımlarının yanı sıra akademi ve iş dünyasında başarılarıyla dikkat çeken kadınların bir araya geldiği panelde, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm katılımcılara seslenerek güçlü kadın profilinin önemine vurgu yaptı. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleşen panele Başkan Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz, MHP Toroslar İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Temiz, Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri ve kadın mahalle muhtarları da katıldı.

Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Atıl Aktaş ile Fizyoterapist Aslı Kuzu Aktoprak'ın konuşmacı olduğu panelde, kadın hastalıkları kanserleri, kanser ve aşıların önemi, kadın hastalıkları ve tedavi şekilleri, pelvik taban rehabilitasyon, doğum öncesi ve sonrası egzersizler, nefes terapisi ve doğru postür ile gebelerde egzersizler ve rehabilitasyon konularına değinildi.

"Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum"

Güçlü toplum için güçlü aile gerektiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Güçlü aile için de kadının güçlü olması gerekir. Bu etkinliğimizi bu amaçla düzenledik. Burada bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Her türlü derdiniz ve sıkıntınızla ilgili bizlere ulaşabilirsiniz. Kadın Danışma Merkezimiz var. Uzman psikoloğumuz ve danışmanlık noktasında avukatımızla görüşebilirsiniz" dedi. Yılmaz; "Kadınlarımızın, erkeklerimizin, yaşlılarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın, engellilerimizin, her insanımızın her türlü sıkıntısı ve derdi bizi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü çağ bunu gerektiriyor. Zaman hızlı akıyor. Eskiden 10-20 kişi ile iletişim kurarken, şimdi bir paylaşım yapıyorsunuz sosyal medyada binlerce insan görebiliyor. Bu nedenle problemleri de hızlı tespit etmek, hızlı algılamak, hızlı çözüm bulmak hayatın gereği haline geldi. Biz de siz kıymetli hanımefendilerle bir araya gelmek, sıkıntılarımızı, dertlerimizi paylaşmak üzere bu etkinliği düzenledik" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"Sizler, bizim başımızın tacısınız"

"Sizleri çok seviyoruz. Sizler, bizim başımızın tacısınız. Annemiz, ablamız, kız kardeşimizsiniz. İki kız çocuğu evlat sahibi olarak, bundan mutluluk duyuyorum. Bu etkinliğimizden mümkün olduğunca faydalanmanızı diliyorum" diyerek tüm katılımcılara seslenen Başkan Yılmaz, "Her zaman söyledik ve söylüyoruz. Güçlü ve medeni toplumlara baktığımızda organizasyon yeteneklerinin yüksek olduğunu, herkesin üzerine düşeni yaptığını görüyoruz. Organizasyonumuza katılan Op.Dr. Atıl Aktaş ile Fizyoterapist Aslı Kuzu Aktoprak'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, daha sonra Op. Dr. Atıl Aktaş ile Fizyoterapist Aslı Kuzu Aktoprak'a plaket takdim ederek teşekkür etti. Daha sonra panele geçildi. Tüm katılımcıların dikkatle dinlediği panelde konuşmacılar sinevizyon eşliğinde alanında uzman oldukları konuları anlattı. Sunumun sonunda, müzik eşliğinde egzersiz de yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)