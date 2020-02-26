Toroslar’da kadınlar, eğitmenler eşliğinde spor yapıyor

Toroslar Belediyesinin 15 farklı branşta düzenlediği spor kurslarından biri olan genel jimnastik, kadınların ilgi odağı oldu. Toroslar'da kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde spor yaparak zinde kalıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli branşlarda açtığı spor kursları ile farklı yaş gruplarına spor yapma imkanı sunan belediye, genel jimnastik kursları ile ilçede yaşayan kadınlara sağlıklı yaşamın kapılarını açıyor. Sporu, yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefleyen belediye, plates, zumba, step ve aerobik gibi haftanın her günü belli saatlerde verilen ücretsiz kursları ile kadınlara, spor yapmanın yanında keyifli zaman geçirme imkanı da sunuyor. Kurslarda, kursiyerlerin doğum günleri gibi özel günleri de unutulmuyor.

Toroslar Toplum Sağlığı Merkezi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile işbirliği içinde çalışan belediye, kurslara gelen kadınların diyetisyen kontrolünde zayıflamaları, şeker ve kanser taramalarının yapılması gibi konularda da destek veriyor.

"Spor ile sigarayı bıraktım"

Spor ile sigarayı bıraktıklarını söyleyen kursiyerler, kendilerine böyle bir imkanı sunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, bu kurslar ile düzenli spor yaptıklarını ve sağlıklı bir şekilde kilo verdiklerini söylediler. Bu sayede sosyalleştiklerini de belirten kursiyerler; "Burada çok mutluyuz. Spor yapmanın yanı sıra burası bize bir terapi gibi geliyor. Düzenli spor yaparak sigara alışkanlığımızı da bıraktık. Bizlere böyle bir ortam hazırlandığı için çok memnunuz" ifadelerini kullandılar.

Genel jimnastik kursuna katılmak isteyen 15 yaş üstü kadınların, Yusuf Kılıç Mahallesinde bulunan Toroslar Belediyesi Ayışığı Kültür Merkezine kimlik fotokopisi ile başvurabilecekleri bildirildi.

"Sağlıklı yaşam için spor yapmak önemli"

Sağlıklı yaşam için düzenli spor yapmanın önemli olduğunun altını çizen Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi sağlık önceliğimiz. Bu kurslarımız ile kadınların sadece spor yapmalarını değil, sağlıklı yaşam için kendilerine zaman ayırmalarını ve aynı zamanda sosyal alanda da daha etkin olmalarını istiyoruz. Kadınların kurslarımıza ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA