Toroslar’da korona virüs denetimleri sürüyor

Toroslar Belediyesi, kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kuralları ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri kafe, restoran, lokanta, kuaför, berber, kahvehane, semt pazarları ve alışveriş merkezleri gibi çok sayıda kişinin bir arada bulunduğu bütün alanları kontrol etti. Sosyal izolasyon, fiziki mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yapılan denetimlerde, kontrollü sosyal hayat döneminde Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin işletme sahiplerine bilgiler verildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirterek, "Salgın henüz bitmiş değil. Bu zorlu süreci hep birlikte tavsiyeleri dikkate alarak geride bırakacağız" dedi.

Bilim Kurulu tarafından alınan ve hayati önem taşıyan önlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getiren tüm esnaflara ve hemşehrilerine teşekkür eden Yılmaz, "Tüm ekiplerimizle birlikte toplum sağlığını korumak için çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizde hemşehrilerimiz kurallara uyuyor. Duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA