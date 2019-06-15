Toroslar’da yol bakım çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'nde sathi kaplama asfalt çalışması, Arpaçsakarlar Mahallesi'nde ise yol açımı çalışması gerçekleştirdi.

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "İlçe merkezinde yaptığımız çalışmaların yanı sıra yaylalara ulaşımı sağlayan yollarda da iyileştirme çalışmaları yaparak vatandaşların kaliteli ve kesintisiz ulaşım sağlamalarını istiyoruz" dedi.

Ekiplerin özverili bir şekilde sürdürdüğü çalışmaların belli bir planlama ve organizasyon doğrultusunda gerçekleştirildiğini ve merkeze uzak mahallelerde de vatandaşların isteklerini yerine getirmeye özen gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Hemşerilerimizin ulaşımlarını rahatça sağlayabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları belli bir program dahilinde yaparak tespit edilen eksiklikleri tamamlayacağız. Mahallelerimizde, yerleşim bölgelerinin ve bağlantı yollarının çalışmaları ve yayla yollarının büyük bir kısmında çalışmalar tamamlandı. Kalan kısımlarda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA