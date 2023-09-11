Torosların zirvesinde klasik müzik rüzgarı esti

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, bu yıl 100. yılı kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramının ilk etkinliği, "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Merhaba" konseri oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Torosların zirvesinde klasik müzik rüzgarı esti

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, bu yıl 100. yılı kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramının ilk etkinliği, "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Merhaba" konseri oldu.

Toroslar'ın zirvesi Gözne Kalesinde düzenlenen ve Mersin Nevit Kodallı Polifonik Korosunun sahne aldığı konser, renkli görüntülene sahne oldu. Konsere yoğun ilgi gösteren sanatseverler, koronun seslendirdiği parçalara eşlik etti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da sahneye çıkarak koristlerle birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.

Mersin Polifonik Korolar Derneği Başkanı Selma Merze Yağcı, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz'a sanata ve sanatçıya sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Müzikle, kültürle, sanatla ve değerli dostlarımızla buluşmak çok güzel. Hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye'yi yıldızlara taşıyalım. Kendimiz, ailemiz ve Türkiye için asla umudumuzdan vazgeçmeyelim. Bu vatan bizim. Başkanımız Atsız Afşın Yılamz'a ve hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yılmaz ise Toroslar'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına yakışır etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin kuruluşunda, milli mücadele döneminde ve Kurtuluş Savaşımızda kan veren, can veren, alın teri akıtan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu etkinliğimizi Gözne Mahallemizde yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gözne, her zaman sanatın, kültürün merkezi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bu etkinliği Mersin Polifonik Korolar Derneği Başkanı Selma Merze Yağcı'nın katkılarıyla gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, Yağcı'nın Mersin'e uluslararası bir müzik festivali kazandırdığını da söyledi. Başkan Yılmaz, "Belediyemizin de destek verdiği 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalini yaptık. Böyle kurumsal ve uluslararası etkinliğin gerçekleştirilmesini, dünyanın birçok yerinden sanatçıların Mersin'e gelmesini sağlayan kıymetli Selma ablamıza Mersin adına, Toroslar adına ve Toroslar Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Selma ablamız, Mersin'in kurtuluşunda, Mersin'deki kuvayi milliye mücadelesinde görev almış Merzeci ailesinin bir mensubudur. Ayrıca hayatı boyunca sanatla, müzikle uğraşmış, müzik eğitimi vermiş ve müzik eğitim alan gençlere burs vermiş bir sanatçıdır. Bunun için de kendisine teşekkür ediyorum. Konserde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, sanatçılarımıza da sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından Mersin Polifonik Korolar Derneği Başkanı Selma Merze Yağcı'nın söylediği "Hey onbeşli" türküsü büyük alkış aldı. Daha sonra, koro şefi Mehmet Erkoç'un yönetiminde sahneye çıkan koristler de birbirinden güzel eserler seslendirerek, Mersinlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Torosların zirvesinde klasik müzik rüzgarı esti

Torosların zirvesinde klasik müzik rüzgarı esti

Torosların zirvesinde klasik müzik rüzgarı esti

Torosların zirvesinde klasik müzik rüzgarı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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