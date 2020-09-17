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  3. Torpili cam şişenin içine koyup oyun oynayan 3 çocuk meydana gelen patlamada yaralandı

Torpili cam şişenin içine koyup oyun oynayan 3 çocuk meydana gelen patlamada yaralandı

ORDU'nun Ünye ilçesinde torpili cam şişenin içine koyup oyun oynayan 3 çocuk, meydana gelen patlamada yaralandı. Vücutlarına cam parçaları isabet eden çocuklardan durumu ağır olan Arda Atalay B. (14), Samsun'a sevk edildi.

Torpili cam şişenin içine koyup oyun oynayan 3 çocuk meydana gelen patlamada yaralandı

ORDU'nun Ünye ilçesinde torpili cam şişenin içine koyup oyun oynayan 3 çocuk, meydana gelen patlamada yaralandı. Vücutlarına cam parçaları isabet eden çocuklardan durumu ağır olan Arda Atalay B. (14), Samsun'a sevk edildi.

Olay, öğlen saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi?nde meydana geldi. Patlayıcı madde olan torpili cam şişeye koyarak oyun oynamak isteyen Yunus D. (15), Ahmet Eren Ç. (11) ve Arda Atalay B., şişenin patlaması sonucu yaralandı. Vücutlarına cam parçaları isabet eden çocuklar, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Ünye Özel Çakırtepe Hastanesi?ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Arda Atalay B. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi?ne, Yunus D. ise Ünye Devlet Hastanesi?ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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