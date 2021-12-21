Törpü ne demek, TDK'ya göre Törpü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Törpü ne demek? Törpü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi törpü kelimesi. Peki törpü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre törpü nedir, törpü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TÖRPÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Törpü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre törpü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağaç, kurşun, kalay vb. yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe

- Bir şeyin yüzündeki pürüzleri gidermek, düzgünleştirmek için kullanılan kısa, ince, pürtüklü eğe



TÖRPÜ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tırnak törpüsü.



TÖRPÜ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ömür törpüsü, sinir törpüsü

