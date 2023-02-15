Torre Rafael kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torre Rafael Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Torre Rafael adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Torre Rafael Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Torre Rafael 17 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Torre Rafael Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Torre Rafael, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Torre Rafael'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Torre Rafael Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Torre Rafael isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Torre Rafael Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Torre Rafael futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Gefle

Torre Rafael Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Torre Rafael şuan Gefle IF takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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