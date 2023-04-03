Toru Nishimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toru Nishimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toru Nishimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Toru Nishimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Toru Nishimura 18 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西村 龍留 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Toru Nishimura Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Toru Nishimura'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Toru Nishimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Toru Nishimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Toru Nishimura şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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