Toru Nishimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toru Nishimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Toru Nishimura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toru Nishimura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.