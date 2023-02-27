Toru Shibata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toru Shibata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toru Shibata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toru Shibata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Toru Shibata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toru Shibata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Toru Shibata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toru Shibata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toru Shibata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toru Shibata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toru Shibata 18 Şubat 2001 tarihinde Sukagawa, Fukushima şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 柴田 徹 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toru Shibata Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Toru Shibata'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Toru Shibata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toru Shibata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Waseda Univ.

1 Şubat 2023 yılında Shonan Bellmare

Toru Shibata kimdir

Toru Shibata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toru Shibata şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Toru Shibata nereli

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