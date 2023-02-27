Toru Shibata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toru Shibata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Toru Shibata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toru Shibata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.